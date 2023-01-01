Благие намерения. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Вернувшись с работы чуть раньше обычного, Лидия Фадеева обнаружила свою 18-летнюю дочь Юлю в объятиях Евгения, мужа Лидиной родной сестры Марины. Лидия не решилась рассказать сестре об увиденном, в надежде образумить дочь. Но, Юля не реагировала на уговоры матери и продолжала настаивать, что у нее к Евгению настоящее чувство. Девушке казалось, что мать, прежде всего, думает о своей сестре, что счастье собственной дочери для нее – пустой звук. В отчаяньи Лидия бросилась за помощью к самому соблазнителю. Евгений вспомнил прошлое и расценил попытку Лидии вмешаться, как ревность, обиду, на то, что много лет назад он выбрал себе в жены не Лиду, а ее младшую сестру. Доказывая свою правоту, Евгений заставил Лидию поцеловать его. В этот момент появилась Марина и бросилась на Лидию с кулаками и проклятьями. Все Лидины попытки примириться были отвергнуты – Марина была очень обижена на сестру. Дома Лидию поджидал очередной сюрприз: Юля собирала вещи и заявила, что уходит жить к Евгению. В пылу ссоры Юля обвинили мать, в том, что она сама положила на Евгения глаз, а родная дочь для нее – просто соперница. Лидия смогла отнять у дочери сумку, но удержать ее в квартире не удалось. В этот момент Марина сообщила, что они с Евгением поругались, и он ушел. Лидия попыталась успокоить сестру. Марина стала жаловаться на тошноту и недомогание в последние несколько дней. Лидия потребовала, чтобы сестра сделала тест на беременность – все ее предыдущие попытки выносить ребенка заканчивались неудачно, и Марина очень страдала из-за этого. Тест оказался положительным, и Марина захотела обрадовать мужа, но его телефон молчал. Марина направилась домой, проверить, не вернулся ли он. Решив, что Евгений с Юлей, Лидия бросилась к нему на работу. Евгений доходчиво объяснил ей, что Юля его не интересует, он всего лишь забавлялся, видя, как злится Лидия. Вернувшись домой, Лидия обнаружила, что Юля и Марина вцепились друг другу в волосы. Марина обвинила Лидию, что та знала о романе Юли с Евгением и покрывала дочь. Лидии приходишлось выдать тайну, которую она хранила 18 лет – Юля – дочь Евгения. Марине становится плохо, и ее увозит скорая. Открыв дочери правду о рождении, Лидия настроила ее против себя – Юля не смогла простить мать и уехала к бабушке. Выписавшись из больницы, Марина пришла к сестре. Они простили друг друга. Лидия помогла сестре помириться с мужем. Она надеялась, что со временем дочь ее простит…



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