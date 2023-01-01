Бизнес в стиле Virgin. Чему вас не научат в бизнес-школе. Ричард Брэнсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Неформальный бизнес-курс от одного из самых успешных предпринимателей наших дней – сэра Ричарда Брэнсона. Откровенно о бизнесе, лидерстве и уникальной атмосфере, в которой рождаются новые продукты и выдающийся сервис. Сэр Ричард Брэнсон – британский бизнесмен, миллиардер, филантроп и человек-эпатаж. Основатель Virgin Group. Брэнсон родился в маленькой английской деревушке. В школе учился плохо из-за проблем с дислексией. Зато с детства в нeм жил предпринимательский дух. Например, одно время он увлекался выращиванием рождественских елей и разведение попугайчиков. Правда, тогда из этих затей не получилось ничего грандиозного. В 1970 году, когда Ричарду было 20 лет, он основал компанию Virgin, которая занималась звукозаписывающим бизнесом. Этот проект оказался очень успешным. Компания Ричарда не боялась заключать контракты с малоизвестными группами (например, Sex Pistols). Эта политика принесла Брэнсону миллионы. В 1984 году Ричард открыл компанию, которая занималась авиаперевозками – Virgin Atlantic Airways. В 1999 году он запустил Virgin Mobile. Сейчас под маркой Virgin существуют более 400 брендов. Это компании в совершенно разных сферах бизнеса: интернет-провайдер, киностудия, издатель видеоигр, железнодорожная компания и даже оператор по космическому туризму. Брэнсон известен своими эпатажными и веселыми поступками, пари с другими бизнесменами. Он – один из самых богатых людей мира. Его состояние составляет 5 миллиардов долларов. Ричарда и топ-менеджеров Virgin Group называ...Слушайте книгу.



Бизнес в стиле Virgin слушать на видеосервисе Wink.