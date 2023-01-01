Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. Кьелл Нордстрем, Йонас Риддерстрале. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале не пророки и не гуру бесконечного роста. Они считают, что обыкновенный бизнес — это скучно. А там, где скучно, хорошие люди работать не хотят и клиенты ничего не покупают. Компания успешна, если ее сотрудники способны мыслить оригинально. «Бизнес в стиле фанк» — манифест того, что наше время требует от деловых фирм и их лидеров. Главный актив компаний сегодня — мозги сотрудников. Авторы рассказывают, какими качествами должен обладать инновационный бизнес в стиле фанк, каких сотрудников привлекать, как создавать вау-эффект, который на время превращает компанию в монополию. Книга занимает 16 место в списке лучших бизнес-книг всех времен по оценке издательства «Блумсбери». В 2000 году сайт Amazon.co.uk оценил ее как одну из пяти лучших бизнес-книг года.



Бизнес в стиле фанк слушать на видеосервисе Wink.