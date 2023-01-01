WinkАудиокнигиБизнес со скоростью мысли. Как добиться успеха в цифровую эру. Билл Гейтс. Ключевые идеи книги.
Бизнес со скоростью мысли. Как добиться успеха в цифровую эру. Билл Гейтс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес33 мин16+
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Сюжет
Мы живем в цифровую эру. Изменился наш образ и ритм жизни. Книга «Бизнес со скоростью мысли», написанная одним из основателей цифровой эры Биллом Гейтсом, расскажет, как использовать информационные технологии для управления бизнес-процессами. Книга переведена на 25 языков и продается более чем в 60 странах, была внесена в списки бестселлеров The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal.
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