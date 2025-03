Бизнес со скоростью мысли. Как добиться успеха в цифровую эру. Билл Гейтс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы живем в цифровую эру. Изменился наш образ и ритм жизни. Книга «Бизнес со скоростью мысли», написанная одним из основателей цифровой эры Биллом Гейтсом, расскажет, как использовать информационные технологии для управления бизнес-процессами. Книга переведена на 25 языков и продается более чем в 60 странах, была внесена в списки бестселлеров The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal.



