Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели. Эрик Рис. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эрик Рис — американский предприниматель, создатель нескольких успешных и провальных стартапов, в том числе социальной сети IMVU, и автор блога Startup Lessons Learned. Его книга «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели» стала не просто бестселлером, а началом цел�ого движения, пионером новой рубрики на Amazon и основой университетского курса в Гарварде. Эту книгу CNBC назвал обязательной для любого предпринимателя, а принципы «бережливого стартапа» внедряют в муниципалитетах США через программу Code for America.

Принципы бережливого производства Toyota, завоевавшие популярность у прогрессивного бизнеса, имеют огромную ценность и для стартапов. С помощью метода Lean Startup путь начинающего предпринимателя, полный падений и ошибок, превращается в постоянный осознанный эксперимент. Послушайте это аудиосаммари, даже если вы только обдумываете идею своего дела, и вы сможете найти и усовершенствовать бизнес-модель, не потратив ничего лишнего — ни времени, ни денег.



Бизнес с нуля слушать на видеосервисе Wink.