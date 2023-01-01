Бизнес-процессы. Как их описать, отладить и внедрить. Практикум. Михаил Рыбаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К данной аудиокниге прилагается PDF-файл, рекомендованный для скачивания. Файл важен для понимания и усвоения книги. В нем собраны все схемы из бумажной версии книги. Эта книга описывает простую и надежную технологию работы с бизнес-процессами: их описание, отладку, внедрение и дальнейшее совершенствование. Система создана в ходе работы с сотнями компаний России и русскоязычного пространства – самых разных отраслей: от крупных холдингов до среднего и малого бизнеса. В том числе в проектно-ориентированных сферах: девелопменте, строительстве, системной интеграции и пр. Результаты применения – далее. Конкретные инструменты: без воды и заумностей. Живо и увлекательно. Честно и искренне. Перед вами – пошаговое руководство, которое позволит навести порядок в процессах вашего бизнеса. Так, чтобы он: • приносил хорошую прибыль • стабильно работал • стал более конкурентоспособным и устойчивым к кризисам • развивался на энергии всей команды, а не только шефа • не зависел от самомнения «звезд» и разгильдяйства сотрудников • требовал от владельца минимального контроля. Наш подход позволяет сделать бизнес технологичным «механизмом», и при этом – живым саморазвивающимся «организмом». Который приносит радость собственнику, сотрудникам, клиентам и партнерам. Книга предназначена для владельцев бизнеса и топ-менеджеров. Также она будет полезна бизнес-консультантам, тренерам, коучам, психологам и т. д. Автор продолжает и углубляет темы, которые поднял Майкл Хаммер в известных работах по реинжи...Слушайте книгу.



Бизнес-процессы слушать на видеосервисе Wink.