Бизнес-хакинг. Ищи уязвимости конкурентов – взрывай рынок. Вячеслав Семенчук (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вячеслав Семенчук протестировал на опыте запуска и развития собственных бизнесов принципы хакинга. Усовершенствовал их и предложил новый подход к поиску и созданию новых высокодоходных проектов. Для создания преимущества компании необходимо трансформировать метод работы с конкурентами, �используя их ошибки и провалы как ресурс для собственного роста и развития. Книга раскрывает стратегии, которые помогут усилить позиции бизнеса на рынке и победить противников в битве за рынок.



Бизнес-хакинг слушать на видеосервисе Wink.