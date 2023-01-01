Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума. Владислав Моисеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Семь легендарных героев российского ИТ-бизнеса рассказывают о своем предпринимательском опыте. Достижения, прорывы, факапы, катастрофы – гуру интернет-индустрии говорят об этом просто и откровенно. Лучшая книга для предпринимателя, особенно в высокотехнологичном бизнесе. Помогает избавиться от многих иллюзий и в то же время зарядиться вдохновением и гордостью за российскую ИТ-отрасль, которая занимает одно из ведущих мест в мире.



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