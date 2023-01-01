Бизнес – это страсть. Идем вперед! 35 принципов от топ-менеджера Оzоn.ru. Дэнни Перекальски (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига от топ-менеджера Оzоn.ru Дэнни Перекальски. Озвучивает автор! Дэнни Перекальски приехал в Россию из Израиля в 2006 году и перевернул отечественный мир ритейла. Автор известен как яркий реформатор: он преобразовал сеть продуктовых магазинов «Дикси» в успешный, клиентоориентированный �бизнес, а OZON.ru – в лидирующий мультикатегорийный онлайн-магазин с ассортиментом более 5 млн товаров. Это история 25-летнего опыта развития людей и бизнеса. Только реальный опыт из первых рук, никакой теории 35 принципов, которые учат двигаться вперед! Эта аудиокнига даст вам знания о том, как: – постоянно развиваться – преуспеть в карьере – улучшить свой бизнес



Бизнес – это страсть слушать на видеосервисе Wink.