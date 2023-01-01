Битва железных канцлеров (сборник). Валентин Пикуль
Wink
Аудиокниги
Битва железных канцлеров (сборник). Валентин Пикуль

Битва железных канцлеров (сборник). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Современная проза486 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Представляем вашему вниманию еще одну серию исторических миниатюр Валентина Пикуля. Каждая из них рассказывает о личности, зачастую забытой, затерявшейся на просторах российской истории. Герои миниатюр – как известные деятели, так и люди, чьи имена не на слуху, но каждый из них внес свой вклад в историю, причeм не только российскую.

Битва железных канцлеров (сборник) слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг