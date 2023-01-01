Битва железных канцлеров (сборник). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию еще одну серию исторических миниатюр Валентина Пикуля. Каждая из них рассказывает о личности, зачастую забытой, затерявшейся на просторах российской истории. Герои миниатюр – как известные деятели, так и люди, чьи имена не на слуху, но каждый из них внес свой вкла�д в историю, причeм не только российскую.



Битва железных канцлеров (сборник) слушать на видеосервисе Wink.