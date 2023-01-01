Битва веков. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шестидесятые годы шестнадцатого века. На Руси введена опричнина, против царя плетутся многочисленные заговоры, знатные роды враждуют друг против друга и своего государя, в стране царит раздробленность и смута на грани гражданской войны. В это самое время самая могучая из держав мира и решила прибрать русские земли к своим рукам. Грядет Битва веков, которая определит будущее Руси и всего остального мира. Но об этом знает только Андрей Зверев, князь Сакульский по праву владения, способный через зеркало Белеса заглянуть в грядущее. И лишь он среди всеобщей смуты и безразличия пытается предотвратить катастрофу.



Битва веков слушать на видеосервисе Wink.