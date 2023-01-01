Бирюзовое управление на практике. Валера Разгуляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы понимаете, что прежние способы управления вашей компанией неэффективны или безнадежно устарели, подумайте о бирюзовом управлении. Бирюзовые организации – новый, формирующийся сейчас тип, основанный на принципах контролируемого самоуправления и отсутствии вертикальной иерархии. Огромный плюс «бирюзы» в том, что каждый сотрудник может проявить свои лучшие качества, решать очень сложные задачи и полноценно реализоваться в процессе достижения общей цели. О том, как правильно перейти на бирюзовое управление – с чего начать, какие приемы помогут адаптировать сотрудников к новой системе, с какими сложностями неизбежно придется столкнуться, – делится своим бесценным опытом маститый практик, топ-менеджер «ВкусВилл» Валера Разгуляев, успешно внедривший в компании систему гибкого самоуправления. Эта полезная книга, не имеющая аналогов на рынке, адресована всем, кто уже действует в бирюзовом направлении, присматривается к нему или собирается начать в ближайшем будущем. Почерпнуть из неe интересные методы улучшения работы своей компании и по-новому посмотреть на привычные вещи сможет каждый руководитель. Предисловие читает автор.



Бирюзовое управление на практике слушать на видеосервисе Wink.