Бирюк. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Бирюк. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Бирюк. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Елена Кратова оказалась в сложной жизненной ситуации – после развода с обеспеченным мужем она вынуждена учиться зарабатывать на жизнь сама, а это весьма не просто. Елена устраивается домработницей к ювелиру Степану Барабанову. Ей крайне необходимо продержаться хотя бы два месяца, чтобы получить рекомендацию. Продержаться, потому, что Барабанов сменил уже восемь домработниц. Он человек с весьма сложным характером. Елена пытается, как может, наладить контакт с Барабановым, но все её робкие попытки разбиваются о грубость и ежедневные мелочные придирки этого бирюка, так Елена как-то раз, в сердцах, окрестила Барабанова. Продолжая работать у Барабанова, Елена вдруг начинает понимать, что его грубость и нелюдимость всего лишь маска, под которой он пытается скрыть нанесённую ему сердечную рану – Елена узнаёт, что не так давно Степана Степановича оставила любимая женщина. Ей становятся понятными мотивы многих его поступков и, неожиданно для себя самой, она начинает испытывать симпатию к этому бирюку. Неожиданно Елене предлагают другую, хорошо оплачиваемую работу. Не думая ни секунды, Елена отказывается. Она собирается остаться работать у Барабанова. Однако, в тот же день она убеждается в том, что совершила непростительную ошибку. Не объясняя причин, Барабанов отказывается от её услуг. В агентстве по найму, через которое Елена устраивалась на работу к Барабанову, ей становится известно, что он потерял дорогой перстень директрисы, который та попросила его оценить. Елене становится понятной причина неожиданного увольнения. Барабанов считает, что перстень украла она. Елена собирается идти к Барабанову, чтобы всё выяснить. Она и не подозревает, какой сюрприз её ожидает… Барабанов приходит сам и предлагает ей руку и сердце.

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