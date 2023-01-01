Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги
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Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги

Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие34 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Выдающийся нейробиолог и приматолог Роберт Сапольски углубляется в сложное сплетение различных научных дисциплин, чтобы ответить на вопрос, почему мы делаем то, что делаем.
Что происходило за секунды, минуты, дни, миллионы лет до того, как вы решили совершить определенное действие? Какие сигналы дал ваш мозг за секунду до, какие гормоны выделились за часы до, в какой культуре вы родились, какие гены унаследовали, хорошо ли вы позавтракали этим утром? Сапольски вместе с читателем поэтапно распутывает клубок хитросплетений человеческой природы, заглядывает внутрь мозга, клеток и генов и смотрит вовне, исследуя нашу глубинную историю, эволюцию, культуру и мораль.
Результатом такой мастерской квинтэссенции передовых академических исследований стал самый полный на данный момент путеводитель по истокам нашего поведения, детальный взгляд на то, почему мы поступаем так, как поступаем, — во благо или во вред.

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