Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Выдающийся нейробиолог и приматолог Роберт Сапольски углубляется в сложное сплетение различных научных дисциплин, чтобы ответить на вопрос, почему мы делаем то, что делаем.

Чт�о происходило за секунды, минуты, дни, миллионы лет до того, как вы решили совершить определенное действие? Какие сигналы дал ваш мозг за секунду до, какие гормоны выделились за часы до, в какой культуре вы родились, какие гены унаследовали, хорошо ли вы позавтракали этим утром? Сапольски вместе с читателем поэтапно распутывает клубок хитросплетений человеческой природы, заглядывает внутрь мозга, клеток и генов и смотрит вовне, исследуя нашу глубинную историю, эволюцию, культуру и мораль.

Результатом такой мастерской квинтэссенции передовых академических исследований стал самый полный на данный момент путеводитель по истокам нашего поведения, детальный взгляд на то, почему мы поступаем так, как поступаем, — во благо или во вред.



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