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Биохакинг без фанатизма. Как прожить долгую полноценную жизнь. Илья Мутовин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Медицина, здоровье, красота42 мин16+
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Сюжет
Правильно питаться, больше двигаться, уменьшить стресс, ценить жизнь — вести такой образ жизни мечтает каждый, но современный мир с его дешевой едой, быстрыми развлечениями и шквалом новостей почти не оставляет нам шанса. Реальность меняется гораздо быстрее, чем природа человека, и никому эт�о не на пользу. Эксперт по ЗОЖ Илья Мутовин знает, как исправить ситуацию: глобальные вопросы правильного питания, спорта, сна, отдыха и медитации он раскладывает на короткие четкие рекомендации. Все вместе это — биохакинг организма, кардинальный и мощный, но без чрезмерного напряжения, боли и стресса.
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