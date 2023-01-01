Билль с мельницы. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Мельница, на которой жил Билль со своими приемными родителями, стояла в горной долине, среди соснового бора и высоких гор. Горы эти громоздились все выше и выше, один холм над другим, поросшие густым лесом, до тех пор, пока не взгромоздились выше самых смелых сосен не остались голыми и серыми, резко вырисовываясь на фоне неба своими причудливыми контурами…»



Билль с мельницы слушать на видеосервисе Wink.