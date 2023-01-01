Билет во взрослую жизнь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Студент Олег Романов решил навестить своих родителей и без предупреждения, приехал домой. Картина, представшая перед его глазами, была удручающей. Оказалось, что его мать, Марина Валерьевна, уже месяц прикована к постели, а отец, Сергей Иванович, ушел из дома, не пожелав отвлекаться от своего дела и ухаживать за больной женой. Олег понял, что ему придется в корне изменить свою жизнь, взять академический отпуск и вернуться домой. Но эта ситуация вызывала в нем нешуточное раздражение. Он не мог представить, что ему придется все бросить: учебу, друзей – и сосредоточиться на здоровье матери. Олег был уверен, что это обязанность отца, об этом он и заявил ему при первой же встрече. Отец предложил сыну деньги для того, чтобы он нанял сиделку. Олег вернулся домой и предложил матери сиделку, но та, узнав о том, что деньги от отца, категорически запретила сыну брать что-либо у Сергея Ивановича. Олег все еще надеялся, что матери станет лучше, и он сможет уехать, но Марина Валерьевна была совершенно беспомощна. Олег все же решил нанять сиделку, но деньги на нее зарабатывать самостоятельно. Он взял академический отпуск, устроился на работу и познакомил мать с Дашей Поляковой, которая должна была стать ее сиделкой. Вскоре Олег понял, что Даша ему интересна с начал ухаживать за ней. Однажды он решил помирить отца и мать. Олег пригласил Сергея Ивановича домой. Когда он вернулся с работы, увидел, как отец и Даша пьют на кухне чай. Олег тогда не придал этому особого значения, но вскоре он увидел на улице целующихся Сергея Ивановича и Дашу. Олег пришел в ярость, он рассказал отцу о том, что это девушка ему нравится, и у них намечался роман. Сергей Иванович растерялся. Даша, в свою очередь, на все упреки Олега ответила, что влюблена в Сергея Ивановича, а своему ровеснику Олегу она никогда ничего не обещала. Олег уволил Дашу, отец перестал появляться в их доме, из-за этого очень страдала мать. Она объяснила, что раньше у нее была надежда на встречи с мужем, а теперь сын лишил ее и этого. У матери случился приступ. Испугавшись, Олег вызвал «Скорую» и своего отца. Приехав, Сергей Иванович попросил прощение у жены и предложил начать все заново. Марина Витальевна согласилась. Олег решил вернуться в ВУЗ.



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