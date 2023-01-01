Билет во взрослую жизнь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Билет во взрослую жизнь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Билет во взрослую жизнь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Студент Олег Романов решил навестить своих родителей и без предупреждения, приехал домой. Картина, представшая перед его глазами, была удручающей. Оказалось, что его мать, Марина Валерьевна, уже месяц прикована к постели, а отец, Сергей Иванович, ушел из дома, не пожелав отвлекаться от своего дела и ухаживать за больной женой. Олег понял, что ему придется в корне изменить свою жизнь, взять академический отпуск и вернуться домой. Но эта ситуация вызывала в нем нешуточное раздражение. Он не мог представить, что ему придется все бросить: учебу, друзей – и сосредоточиться на здоровье матери. Олег был уверен, что это обязанность отца, об этом он и заявил ему при первой же встрече. Отец предложил сыну деньги для того, чтобы он нанял сиделку. Олег вернулся домой и предложил матери сиделку, но та, узнав о том, что деньги от отца, категорически запретила сыну брать что-либо у Сергея Ивановича. Олег все еще надеялся, что матери станет лучше, и он сможет уехать, но Марина Валерьевна была совершенно беспомощна. Олег все же решил нанять сиделку, но деньги на нее зарабатывать самостоятельно. Он взял академический отпуск, устроился на работу и познакомил мать с Дашей Поляковой, которая должна была стать ее сиделкой. Вскоре Олег понял, что Даша ему интересна с начал ухаживать за ней. Однажды он решил помирить отца и мать. Олег пригласил Сергея Ивановича домой. Когда он вернулся с работы, увидел, как отец и Даша пьют на кухне чай. Олег тогда не придал этому особого значения, но вскоре он увидел на улице целующихся Сергея Ивановича и Дашу. Олег пришел в ярость, он рассказал отцу о том, что это девушка ему нравится, и у них намечался роман. Сергей Иванович растерялся. Даша, в свою очередь, на все упреки Олега ответила, что влюблена в Сергея Ивановича, а своему ровеснику Олегу она никогда ничего не обещала. Олег уволил Дашу, отец перестал появляться в их доме, из-за этого очень страдала мать. Она объяснила, что раньше у нее была надежда на встречи с мужем, а теперь сын лишил ее и этого. У матери случился приступ. Испугавшись, Олег вызвал «Скорую» и своего отца. Приехав, Сергей Иванович попросил прощение у жены и предложил начать все заново. Марина Витальевна согласилась. Олег решил вернуться в ВУЗ.

Билет во взрослую жизнь слушать на видеосервисе Wink.

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