Билет в бизнес-класс. Джон Эйкен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: почему одни бизнесмены успешнее других? Или почему одни компании процветают, а другие влачат жалкое существование или близки к банкротству? Разница в правилах, по которым они играют! Успешные бизнесмены строят свою карьеру по другим правилам. Преуспевающие люди живут в мире, законы которого знают немногие. Эти законы позволяют максимально эффективно использовать свое время, получать прибыль, принимая мудрые решения, ставить перед собой цели и добиваться их, достигая выдающихся результатов. Аудиокнига «Билет в бизнес–класс. Правила успешных бизнесменов» рассказывает о правилах, по которым играют, живут и работают успешные люди, а также о том, как применить их в Вашей жизни. Советы Джона Вон Эйкена, ведущего эксперта по бизнес-развитию и личностному росту в России и СНГ, помогут Вам обрести необходимую в бизнесе и личной жизни уверенность в себе и в том, что Вы делаете.



Билет в бизнес-класс слушать на видеосервисе Wink.