Билет на Лысую гору. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аида Плаховна Мамзелькина, трудолюбивая старушка с косой в руках, пошла на серьезное должностное преступление, чтобы помочь Meфодию и его друзьям бежать от гнева главы Канцелярии мрака карлика Лигула. Мир лопухоидов велик, но в нем не спрячешься. Эдем и Тартар тоже отпадают: Эдема ученики мрака не заслужили, в Тартар же особенно торопиться не стоит! Остается только одно место, где Мефодия и его компанию не сразу догадаются искать… Лысая Гора. А еще Мамзелькин а посоветовала ребятам узнать тайну Лигула. Говорят, будто в молодости горбатый карлик провел несколько лет на Лысой Горе и очень невзлюбил это экстремальное местечко. Лигул же тем временем ищет Камень Пути, который даст ему упорство, силу, волю к победе в достижении главной цели – стать повелителем мрака…



Билет на Лысую гору слушать на видеосервисе Wink.