Библия: Исход. (книга, 2020) слушать онлайн

«Отпусти народ Мой» Исход – вторая книга Пятикнижия, Ветхого Завета и Библии в целом Повествование книги Бытия останавливается на пороге ключевых событий ветхозаветной истории, в Египте – там же, где начинается книга Исход. Однако Исход – это шаг за порог. Шаг в бездну. Шаг веры. Шаг к Земле Обетованной, обернувшийся извилистым путем через пустыню. Современный перевод Ветхого Завета основывается на лучших изданиях оригинальных текстов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения. Историческая справка В 1816 г. Российское Библейское Общество по повелению императора Александра I начало первый русский перевод Библии, который был издан в 1876 г. по благословению Святейшего Синода (и поэтому получил название Синодального). В советский период именно Синодальный перевод, оставаясь единственным, занял доминирующее положение в церковном учительстве и домашнем чтении. Над современным переводом Российское Библейское Общество трудилось более 15 лет. Это второй в отечественной истории (после Синодального перевода XIX века) полный перевод Библии на русский язык, осуществленный в России. За более чем столетие, прошедшее со времени выхода Синодального перевода, библейская наука значительно продвинулась в историко-филологическом исследовании как Ветхого, так и Нового Заветов. Это позволило более точно передать их содержание в новом переводе. Иудаизм и христианство ...Слушайте книгу.



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