Библия бега. Свод знаний о беге. Тим Ноукс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Тима Ноукса «Библия бега. Свод знаний о беге» выделяется на фоне других изданий, как берлинский марафон на фоне сотен других забегов. Ее автор — исследователь физической культуры и действующий спортсмен. Книгу можно использовать как справочник, где найдется точный и научно выверенный ответ на любой вопрос марафонца или тренера. Ноукс с точки зрения физиологии и биохимии бега объясняет, почему одни бегуны быстрее других, как тренировки улучшают физическую форму, какие факторы позволяют прогнозировать результаты соревнований. Его советы помогут предотвратить проблемы перетренированности и физиологических сбоев на соревнованиях, включая гипонатриемию, гипогликемию и тепловой удар. В книгу включены тренировочные методики, которые использовались известными атлетами за последние 150 лет.



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