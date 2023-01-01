Библиотечный шпион. Маделин Мартин (книга, 2024) слушать онлайн

Национальный бестселлер в США. Книга, основанная на реальных историях библиотечного шпионажа времен Второй мировой войны! От всемирно известной писательницы, автора романа «Последняя книжная лавка в Лондоне» и других бестселлеров The New York Times и USA Today. «Непередаваемая атмосфера военного времени в Лиссабоне и Париже. Захватывающая история Мартин понравится всем, кто зачитывается шпионскими романами о Второй мировой» – Booklist. 1943 год, Вторая мировая война. Библиотекарь Ава Харпер оказывается в незнакомом Лиссабоне с секретной миссией. Ее задача – искать правду, скрытую в зашифрованных подпольных изданиях разных стран. Ава с трудом покинула тихие коридоры Библиотеки Конгресса США, но дорогие ее сердцу книги всегда с ней – в ее воспоминаниях. Они – ниточки, связывающие ее с домом, а еще – способ отличить своего от чужого. Сердце француженки Элен Беланже болит за родину, и как только у нее появляется шанс стать частью Сопротивления, она тут же хватается за него. Но эта возможность дорого ей обходится… На Элен возлагают важную миссию – ей предстоит шифровать сообщения, маскируя их под ничего не значащие статьи в подпольной газете. Вскрыть этот шифр под силу только человеку, знакомому с шедеврами мировой литературы… И кто справится с этой задачей лучше, чем библиотекарь? В сотне километров друг от друга две незнакомки вступают в диалог, понятный только им. И кто знает, может, он изменит не только их судьбы? Книга переведена на 27 языков.



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