Бибиковские «меры». Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Написанная в связи с газетной полемикой о правах и обязанностях попечителей учебных округов, в связи с недавно вошедшим в силу новым университетским уставом 1884 года и непрестанными «студенческими беспорядками», заметка Лескова интересна, как один из немногих написанных фрагментов широко з�адумывавшихся писателем своих воспоминаний, литературных и «житейских».



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