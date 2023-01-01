Бибиковские «меры». Николай Лесков
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Бибиковские «меры». Николай Лесков

Бибиковские «меры». Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Нон-фикшн12+

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Сюжет

Написанная в связи с газетной полемикой о правах и обязанностях попечителей учебных округов, в связи с недавно вошедшим в силу новым университетским уставом 1884 года и непрестанными «студенческими беспорядками», заметка Лескова интересна, как один из немногих написанных фрагментов широко задумывавшихся писателем своих воспоминаний, литературных и «житейских».

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