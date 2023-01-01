Безупречный консалтинг. Питер Блок. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Первые ассоциации со словом «консалтинг» — Deloitte, McKinsey, KPMG и молодые люди в костюмах от Brioni, объясняющие что-то молодым людям в костюмах от Canali. Безусловно, книга Питера Блока «Безупречный консалтинг: руководство по использованию вашей экспертизы» написана в первую очередь для них, и они ее, конечно же, читали. Однако понятие консультирования несоизмеримо шире. Провести для сотрудников лекцию по своему профилю — это консалтинг. Объяснить подчиненному его функционал — консалтинг. Научить сына рисовать паровоз — тоже консалтинг. И в этом смысле замечательная книга Питера Блока — бесценный источник информации о том, как обучать, давать советы и вообще менять ситуацию к лучшему, не имея полномочий для непосредственного ее изменения.



Безупречный консалтинг слушать на видеосервисе Wink.