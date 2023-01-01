Безумное плавание. Водная феерия в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Валерий Попов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему повесть современного русского писателя, поэта и сценариста, председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Валерия Попова в исполнении Дмитрия Быкова. «Безумное плавание» совершается по рекам и речкам Санкт-Петербурга молодыми друзьями, и полно весельем, приключениями, фантазиями, порой они «заплывают» в невероятное – невероятно смешное, или – в невероятно странное, необычное, интригующее. Эта повесть – память о буйной молодости, и, с другой стороны – о необыкновенном городе, который, увы, с каждым годом теряет что-то неповторимое.



Безумное плавание слушать на видеосервисе Wink.