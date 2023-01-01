Безумие Божье. Путешествие по миру гонений. Ник Рипкен,Грегг Льюис
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Безумие Божье. Путешествие по миру гонений. Ник Рипкен,Грегг Льюис

Безумие Божье. Путешествие по миру гонений. Ник Рипкен,Грегг Льюис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Религия и духовная литература525 мин16+

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Сюжет

Эта необычная книга – поразительное путешествие сквозь череду экстремальных душевных взлетов и падений, призванное показать, что наше узкое понимание событий жизни – лишь фрагмент большой загадки. Автор побывал в Африке, Сомали, России и Украине на обломках советской империи, Восточной Европе, Китае, не названных, но узнаваемых мусульманских странах. В истории Ника Рипкена много «безумного», но его путешествие по миру гонений на верующих и преследования инакомыслящих привело его от кризиса и шока к надежде и вере.

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