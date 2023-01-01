Безработная. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Марина Тетерина радостно сообщила мужу, что ее уволили с работы. Но Игоря – преподавателя в ВУЗе – эта новость совершенно не обрадовала! Он привык, что жена хорошо зарабатывает, и требует, чтобы она немедленно начала поиски новой работы. Марина же хочет отдохнуть и привести себя в порядок – она уже несколько лет не была в отпуске и совсем забыла, что такое салон красоты. Игорь настаивает на том, чтобы Марина не смела тратить семейные сбережения. Марину эта экономия раздражает – ведь деньги в семье зарабатывала только она, а муж занимался наукой. Марина едет в гости к подруге Надежде, чтобы поделиться своими проблемами, но не застает ее дома. Около подъезда Марина знакомится с соседом Надежды. Владимир обаятелен, галантен, и Марина впервые за много лет чувствует себя настоящей женщиной. Через несколько дней Марина вновь договаривается с подругой о встрече, но в назначенное время дверь ей никто не открыл. Сосед Владимир предлагает Марине зайти к нему в гости. Марина понимает, чем может закончиться этот визит, но ее влечет к Владимиру, и она принимает приглашение. Случайно с соседнего балкона Марина слышит, как ее муж говорит Надежде, что с Мариной невозможно жить! Марина понимает, почему подруга не открыла ей дверь! Марина врывается в квартиру Надежды, и обвиняет мужа и подругу в измене и предательстве. В тот же вечер Игорь уходит от Марины. За Мариной начинает ухаживать Владимир, но все в его поведении только раздражает Марину. Понимая, что никто, кроме Игоря ей не нужен, Марина просит Владимира оставить ее. Оставшись одна, Марина всерьез занимается поисками работы, но это оказывается непросто. Вернувшись с очередного неудачного собеседования, Марина застает дома праздничный стол, а за ним – Игоря. Игорь рассказал, что ему со своими студентами удалось написать и продать компьютерную программу, так что теперь он тоже хорошо зарабатывает, и теперь у них в семье будет все по-другому.



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