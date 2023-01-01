Безработная. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Безработная. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Безработная. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Марина Тетерина радостно сообщила мужу, что ее уволили с работы. Но Игоря – преподавателя в ВУЗе – эта новость совершенно не обрадовала! Он привык, что жена хорошо зарабатывает, и требует, чтобы она немедленно начала поиски новой работы. Марина же хочет отдохнуть и привести себя в порядок – она уже несколько лет не была в отпуске и совсем забыла, что такое салон красоты. Игорь настаивает на том, чтобы Марина не смела тратить семейные сбережения. Марину эта экономия раздражает – ведь деньги в семье зарабатывала только она, а муж занимался наукой. Марина едет в гости к подруге Надежде, чтобы поделиться своими проблемами, но не застает ее дома. Около подъезда Марина знакомится с соседом Надежды. Владимир обаятелен, галантен, и Марина впервые за много лет чувствует себя настоящей женщиной. Через несколько дней Марина вновь договаривается с подругой о встрече, но в назначенное время дверь ей никто не открыл. Сосед Владимир предлагает Марине зайти к нему в гости. Марина понимает, чем может закончиться этот визит, но ее влечет к Владимиру, и она принимает приглашение. Случайно с соседнего балкона Марина слышит, как ее муж говорит Надежде, что с Мариной невозможно жить! Марина понимает, почему подруга не открыла ей дверь! Марина врывается в квартиру Надежды, и обвиняет мужа и подругу в измене и предательстве. В тот же вечер Игорь уходит от Марины. За Мариной начинает ухаживать Владимир, но все в его поведении только раздражает Марину. Понимая, что никто, кроме Игоря ей не нужен, Марина просит Владимира оставить ее. Оставшись одна, Марина всерьез занимается поисками работы, но это оказывается непросто. Вернувшись с очередного неудачного собеседования, Марина застает дома праздничный стол, а за ним – Игоря. Игорь рассказал, что ему со своими студентами удалось написать и продать компьютерную программу, так что теперь он тоже хорошо зарабатывает, и теперь у них в семье будет все по-другому.

Безработная слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

Рейтинг