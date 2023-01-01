Безмолвная. Ремигиуш Мруз (книга, 2021) слушать онлайн
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Сюжет
Национальный бестселлер Польши. Самый популярный писатель страны. Спустя десять лет после трагического исчезновения невесты Дамиан Вернер уверен, что больше никогда ее не увидит. Но вот однажды кто-то разместил на одном из интернет-порталов по поиску пропавших людей фото девушки, очень похожей на Еву. Что это – не более чем случайное сходство? Но неизвестный почти сразу загружает в интернет второй снимок. Фотографию Евы, которую сам Вернер сделал за несколько дней до ее исчезновения – и с тех пор никому не показывал. Кто, кроме него, ищет Еву? После стольких лет все, в том числе и полиция, думали, что ее уже нет в живых… Дамиан знал свою невесту с детства; они были неразлучны. Однако в поисках ответов на свои вопросы он выясняет, что ему было известно о ней далеко не все… Этот роман – крик о помощи, страстный протест против семейного насилия и кошмаров за закрытыми дверями. Его события взяты из реальной жизни – вот почему они такие реалистичные и шокирующие… Для тех, кто знает, что молчание – самый громкий крик. «Сначала мы узнали Стига Ларссона, затем – Ю Несбё. Теперь пришло время нового автора-сенсации, ворвавшегося в наш мир. Своим новым романом Мруз начинает новую мощную волну польских триллеров».– Тесс Герритсен «Ремигиуш Мруз – самый “горячий” автор в польской остросюжетной литературе».– Newsweek «Эта история берет вас за горло и забирается под кожу – пугающая и до боли реалистичная».– Cosmopolitan «Шокирует и не отпускает до самого конца. Этот роман – нечто большее, чем просто классный триллер».– Gazeta.pl «Мруз доказывает, что он – мастер удивлять».– NaTemat «Концептуальный триллер. Невероятная концовка заставляет нас вспомнить самые лучшие голливудские сценарии».– Kurier Poranny
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