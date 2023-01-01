Безмолвная. Ремигиуш Мруз (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Национальный бестселлер Польши. Самый популярный писатель страны. Спустя десять лет после трагического исчезновения невесты Дамиан Вернер уверен, что больше никогда ее не увидит. Но вот однажды кто-то разместил на одном из интернет-порталов по поиску пропавших людей фото девушки, очень похожей на Еву. Что это – не более чем случайное сходство? Но неизвестный почти сразу загружает в интернет второй снимок. Фотографию Евы, которую сам Вернер сделал за несколько дней до ее исчезновения – и с тех пор никому не показывал. Кто, кроме него, ищет Еву? После стольких лет все, в том числе и полиция, думали, что ее уже нет в живых… Дамиан знал свою невесту с детства; они были неразлучны. Однако в поисках ответов на свои вопросы он выясняет, что ему было известно о ней далеко не все… Этот роман – крик о помощи, страстный протест против семейного насилия и кошмаров за закрытыми дверями. Его события взяты из реальной жизни – вот почему они такие реалистичные и шокирующие… Для тех, кто знает, что молчание – самый громкий крик. «Сначала мы узнали Стига Ларссона, затем – Ю Несбё. Теперь пришло время нового автора-сенсации, ворвавшегося в наш мир. Своим новым романом Мруз начинает новую мощную волну польских триллеров».– Тесс Герритсен «Ремигиуш Мруз – самый “горячий” автор в польской остросюжетной литературе».– Newsweek «Эта история берет вас за горло и забирается под кожу – пугающая и до боли реалистичная».– Cosmopolitan «Шокирует и не отпускает до самого конца. Этот роман – нечто большее, чем просто классный триллер».– Gazeta.pl «Мруз доказывает, что он – мастер удивлять».– NaTemat «Концептуальный триллер. Невероятная концовка заставляет нас вспомнить самые лучшие голливудские сценарии».– Kurier Poranny



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