Бежин луг. Иван Тургенев (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Сборник лирических очерков и рассказов Ивана Тургенева появился благодаря случаю. Иван Панаев, издатель «Современника», поместил рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч» в свой журнал. А чтобы публика не судила начинающего автора строго, приписал: «Из записок охотника». Рассказ имел успех, и Тургенев сочинил еще несколько, объединив их под тем же общим названием. В рассказе «Бежин луг» автор столь мастерски описывает природу, что впоследствии во многом благодаря этому появится выражение – «тургеневский пейзаж». А ведь сюжет, казалось бы, так незамысловат… Июльский день склонился к закату, и мальчишки вывели коней в ночное. Они сидят около костра и рассказывают друг дружке сельские поверья…



Бежин луг слушать на видеосервисе Wink.