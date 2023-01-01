Безграничная опека. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Безграничная опека. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Безграничная опека. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

59-летняя Анна Федоровна постоянно пыталась устроить жизнь своего сына. Она пробовала знакомить Григория то с дочерьми своих подруг, то со своими бывшими ученицами. Но, как назло, Григорию все эти умные и перспективные, по мнению матери, девушки не нравились. Григорий только злился на Анну Федоровну. Однажды ночью Григорий привел домой вульгарную официантку Валентину. Анна Федоровна сильно расстроилась, когда девушка осталась у них ночевать. Анна Федоровна решила, что Григорий специально привел эту девицу, чтобы досадить матери. Однако он заявил, что любит Валю и вскоре они собираются пожениться. А поскольку Валя живет в общежитии, то она немедленно переедет к ним. Анна Федоровна восприняла это, как провокацию, и решила не поддаваться. Но вскоре выяснилось, что Валя ждет ребенка, и у Анны Федоровны будет внук. Она никак не могла принять этот выбор сына. Жизнь в собственном доме стала для Анны Федоровны невыносимой. Но домашние проблемы стали отходить на второй план, когда Анна Федоровна познакомилась с коллегой своего сына – шестидесятилетним Владимиром Петровичем. Впервые после развода с мужем, случившегося много лет назад, Анне Федоровне понравился мужчина, и она стала с ним встречаться. Владимир Петрович предложил пожить у него. После серьезной стычки с будущей невесткой, Анна Федоровна приняла предложение. Но счастье было недолгим. Однажды Владимир Петрович проговорился, что пригласить Анну Федоровну пожить в его квартире была идея Гриши. Анна Федоровна посчитала, что это двойное предательство – от нее хотел избавиться сын, и ее мужчина не любит ее по-настоящему. Она вернулась домой, но там ее ждала удручающая картина. В ее комнате сын и его будущая жена начали делать ремонт, планируя устроить там детскую. Анна Федоровна накричала на девушку. Не выдержав обвинений, Валя ушла из дома, а за нею и Гриша. Анна Федоровна тяжело переживала разрыв с сыном, грустила, ждала, когда он ей позвонит… Переступить через обиду первой она не могла. Но неожиданно ей позвонила бывшая свекровь. Старая больная женщина просила простить ее за то, что в свое время выжила молодую невестку из дома и развела со своим сыном. Анна Федоровна поняла, что сама теперь поступает точно так же. Она решилась вернуть сына и Валентину, которая уже совсем скоро должна родить. С помощью Владимира Петровича разыскала молодых и попросила у них прощения, пригласив их жить домой. Владимир Петрович предложил Анне Федоровне пожениться.

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