Бездна. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Бездна» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод пятьдесят четвертый, основное время действия 3868 год, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Много столетий назад люди вынуждены были покинуть родную планету и поселиться на планете, почти сплошь пок�рытой океаном. Так возник Лазурный Чертог – подводный город земных колонистов. Дышать под водой людям помогали существа-симбионты, называемые эмирангами. Но эмиранг мог увлечь человека в Бездну – гигантский разлом в океанической коре, – откуда уже не будет возврата. Инге повезло, она одна из немногих прошла Путем Выживших, и океан стал для нее родной стихией.



Бездна слушать на видеосервисе Wink.