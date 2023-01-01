Без жилищных проблем. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Кузнецова в поисках второй половины несколько лет назад уехала в большой город, оставив квартиру младшему брату Георгию. Личного счастья она так и не обрела, зато поругалась с начальником, ее уволили и выгнали из общежития. Наталья вернулась в квартиру родителей, где к тому времени прочно обосновались Георгий со своей беременной женой Дианой. Для них возвращение Натальи стало «громом среди ясного неба». Диана не пришла в восторг, они с мужем ждали первенца и рассчитывали вторую комнату использовать, в качестве детской. Диана была крайне недовольна тем, что теперь им придется потесниться. Но и это не все, Наталья сразу попыталась дать понять Диане, что она настоящая хозяйка в квартире. Диана немедленно помчалась выговаривать мужу все, что думает о его сестре. Георгий, разрываясь между сестрой и женой, все чаще не сдерживался и говорил Наталье довольно обидные слова. Однажды, вернувшись домой, Наталья застала у Георгия в гостях одного из его бывших пациентов Алексея. Георгий попросил сестру развлечь гостя, а сам умчался на работу. Наталья познакомилась с Алексеем. Вскоре он ей позвонил, и они вновь встретились. Спустя короткое время Наталья поняла, что Алексей ей нравится, их отношения из дружеских перешли в романтические. Неожиданно Наталья узнала, что Алексей вовсе не старый знакомый брата. Георгий с Дианой нашли его по объявлению о поиске жены, обратив внимание на то, что у Алексея нет жилищных проблем. Наталья решила отомстить брату и его жене, объявив, что выходит замуж за Алексея, но она не собирается ехать в его деревенский дом, это будущий супруг переедет к Наталье. Диана поняла, что их план провалился, поссорилась с Натальей и заставила Георгия переехать к ее родителям. А Наталья поругалась с Алексеем, и он ушел от нее. Наталья осталась совсем одна, сначала собралась вновь уехать в большой город в поисках счастья, но поняла, что не может забыть Алексея. Наталья отыскала его и помирилась с ним.



Без жилищных проблем слушать на видеосервисе Wink.