Без жилищных проблем. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Без жилищных проблем. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Без жилищных проблем. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство29 мин16+

Сюжет

Наталья Кузнецова в поисках второй половины несколько лет назад уехала в большой город, оставив квартиру младшему брату Георгию. Личного счастья она так и не обрела, зато поругалась с начальником, ее уволили и выгнали из общежития. Наталья вернулась в квартиру родителей, где к тому времени прочно обосновались Георгий со своей беременной женой Дианой. Для них возвращение Натальи стало «громом среди ясного неба». Диана не пришла в восторг, они с мужем ждали первенца и рассчитывали вторую комнату использовать, в качестве детской. Диана была крайне недовольна тем, что теперь им придется потесниться. Но и это не все, Наталья сразу попыталась дать понять Диане, что она настоящая хозяйка в квартире. Диана немедленно помчалась выговаривать мужу все, что думает о его сестре. Георгий, разрываясь между сестрой и женой, все чаще не сдерживался и говорил Наталье довольно обидные слова. Однажды, вернувшись домой, Наталья застала у Георгия в гостях одного из его бывших пациентов Алексея. Георгий попросил сестру развлечь гостя, а сам умчался на работу. Наталья познакомилась с Алексеем. Вскоре он ей позвонил, и они вновь встретились. Спустя короткое время Наталья поняла, что Алексей ей нравится, их отношения из дружеских перешли в романтические. Неожиданно Наталья узнала, что Алексей вовсе не старый знакомый брата. Георгий с Дианой нашли его по объявлению о поиске жены, обратив внимание на то, что у Алексея нет жилищных проблем. Наталья решила отомстить брату и его жене, объявив, что выходит замуж за Алексея, но она не собирается ехать в его деревенский дом, это будущий супруг переедет к Наталье. Диана поняла, что их план провалился, поссорилась с Натальей и заставила Георгия переехать к ее родителям. А Наталья поругалась с Алексеем, и он ушел от нее. Наталья осталась совсем одна, сначала собралась вновь уехать в большой город в поисках счастья, но поняла, что не может забыть Алексея. Наталья отыскала его и помирилась с ним.

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