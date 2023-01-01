Без права на выбор – 1. Вопреки желаниям. Ника Лисицына (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

И что этому крылану рогатому от меня понадобилось? Ну жил же спокойно, да и проблем не знал. Неужели под старость лет экстрима захотелось? Ну ничего, ты еще запомнишь, что не стоит приставать к молодым девушкам, особенно, если они влюблены. Всегда знал, что все беды от баб. И вот чего ей не нравитс�я? Сильный, красивый. Да я ж целый будущий Повелитель демонов! А она все нос воротит. И да, чтоб вы знали, у демонов рога – это показатель силы, а не то, о чем вы могли подумать.



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