Без обид. Как извиняться, чтобы прощали, даже если все безнадежно. Молли Хоус
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Без обид. Как извиняться, чтобы прощали, даже если все безнадежно. Молли Хоус

Без обид. Как извиняться, чтобы прощали, даже если все безнадежно. Молли Хоус (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология463 мин16+

Сюжет

Порой, чтобы получить прощение, одного «извини меня» недостаточно. Особенно когда речь идет о серьезном проступке – предательстве или долгом игнорировании чувств и интересов близкого человека. Требуется особый подход, чтобы ликвидировать трещину в отношениях. Известный психотерапевт Молли Хоус разработала четырехступенчатую модель правильных извинений. В ее основу легли тридцать лет клинической практики автора книги, научные исследования и социальные эксперименты с участием самых разных людей: от топ-менеджеров крупных компаний до заключенных. Методика Молли Хоус не только объясняет, как нужно просить прощения, но и дает четкие рекомендации, что делать, чтобы вас действительно простили. Не продолжали бы лелеять обиды, не вспоминали бы о ваших ошибках при каждом удобном случае, не отводили бы вам роль вечного должника, а позволили начать все с чистого листа.

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