Без любви жить легче. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Без любви жить легче" – воспоминания, исповедь Льва Николаевича Толстого, русского писателя и мыслителя. Его воспоминания о своей человеческой природе, которая склонна к убийствам, дуэлям, картежным играм, к пользованию чужими благами, к казням, блуду и обману. Но в противовес этому всег�да ставало стремление к лучшему. «Без любви жить легче. Но без неe нет смысла» главная идея Толстого. Автор считал, что эта книга куда более полезна и интересна, чем все те 12 томов его «художественной болтовни». © ИДДК



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