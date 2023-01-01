Без чувств. Хроника наших дней. Михаил Бурлаков
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Без чувств. Хроника наших дней. Михаил Бурлаков

Без чувств. Хроника наших дней. Михаил Бурлаков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза314 мин18+

Сюжет

Разочарованный и одинокий прожигатель жизни, поглощенный карьерными амбициями и поиском временных подруг, неожиданно обнаруживает себя на дне глубочайшего кризиса. В своем дневнике-откровении он пишет о болевых точках и ловушках современного сугубо материалистического мира, из которого постепенно вытесняется самое главное – человечность. И пока он наблюдает, как бездарно разлагается в цинизме и похоти цивилизация, его собственная жизнь рушится, как карточный домик… Книга содержит нецензурную брань. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань

Без чувств слушать на видеосервисе Wink.

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