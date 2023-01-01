Бесы. Федор Достоевский (книга, 2021) слушать онлайн

Роман «Бесы» был опубликован в 1872 году, выдержал несколько переизданий и долго, до начала перестройки, отдельно не издавался. Великий классик Фёдор Михайлович Достоевский писал его с натуры, под впечатлением от резонансного убийства и настроений в революционной среде. Этот роман называют самым политизированным и не зря, он был задуман и исполнен как декламация и разбор радикальных идей, царивших в головах интеллигентов. По мнению критиков, автор высказал и собственные идеи от имени одного из персонажей, его глубоко занимали и волновали события и их возможные последствия. В основе сюжета история о создании революционной ячейки в одном из губернских городов и последующее убийство студента, отказавшегося от связей с революционерами и планирующего донести на них из-за увлеченности идеями национализма. Достоевского ужасало развитие идей, которые владели думами молодых людей того времени. Стремление сделать мир лучше похвально, но что будет, если поступками человека руководит злоба, зависть, одержимость. Если рукой горящих огнем борцов за справедливость водит бес одиозности, то самые лучшие побуждения обречены на крах, а люди на страдание. Мы сможем перестроить мир только по внутреннему образцу, и революционные события рубежа веков и начала 20-го века убедительно это доказали. Внутренняя бесовщина изверглась и затопила нашу страну кровью, страхом и мучениями. Роман «Бесы» стал по-настоящему пророческим. Как только в обществе начинают процветать идеи, провозглашающие создание через разрушение и отрицание, через главенство одного народа над другим, необходимо вспомнить, чем чреват русский бунт. И ничто не поможет сделать это лучше, чем главные книги нашей литературы.



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