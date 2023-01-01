Бесы. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Бесы» был опубликован в 1872 году, когда накал идейной и политической борьбы, связанной с реформами 60-х годов, достиг своего апогея. Этот своеобразный политический памфлет вызвал массу споров в литературной среде. Роман до сих пор актуален для России, ведь в нем увлекательно и точно описа�ны характерные политические процессы, их причины, среда, в которой зарождается «бесовщина», а герои романа олицетворяют собой практически все проявления загадочной русской души.



Бесы слушать на видеосервисе Wink.