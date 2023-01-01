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Бессонница. Даниил Ткаченко (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези16+
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Сюжет
Коматоз погрузил всех людей в вечный сон. Они не живы и не мертвы, им не нужна еда и вода. Всех, кроме одного «счастливчика» – парня по имени Май. Одиночество заканчивается, когда он случайно прикасается к тайне Коматоза, и перед ним встает выбор: сохранить свою сытую тихую жизнь, или рискнуть, п�ройти сквозь кровь и лишения ради всего спящего человечества…
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