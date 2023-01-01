WinkАудиокнигиБесприютный. Александр Левитов
Бесприютный. Александр Левитов (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика62 мин12+
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Сюжет
«Я сидел у ворот на лавочке в одной маленькой пришоссейной деревушке, весь отдавшись немому созерцанию шумных шоссейных проявлений. Все обстояло благополучно: в десяти домах, из которых состояла деревушка, я насчитал шесть кабаков, три белые харчевни, два постоялых двора и несколько мелочных лавочек…»
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