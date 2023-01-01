Беспредельная власть. Энтони Роббин (обзор). Том Батлер-Боудон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Беспредельная власть» в формате 10-минутного чтения: обзоры лучших книг, только самое важное и полезное. Энтони Роббинс заслужил репутацию мастера продаж билетов на мотивационные мероприятия. Роббинс больше всего известен своими семинарами выходного дня, участники которых ходили по раскаленным углям. Он работал с IBM, AT&T, «American Express» и армией США, а также спортивными командами и спортсменами-олимпийцами. Он также был личным инструктором Билла Клинтона, Михаила Горбачева и Андре Агасси. ЦИТАТА: «Мы попадаем в психологическую ловушку: видя успешных людей, думаем, что они стали такими потому, что необычайно талантливы. Однако ближайшее рассмотрение показывает, что их самый большой талант – способность заставить себя действовать».



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