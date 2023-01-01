Бесплодные шуры-муры. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Иван Носков недавно вернулся в родной город. Талантливого и уважаемого гинеколога пригласили возглавить соответствующее его профилю отделение городской больницы. Иван был счастлив, карьера складывалась удачно, жизнь удалась. В тот день к нему на прием пришла Александра Стожкова, подруга юности Ивана. Она рассказала о том, что страдает бесплодием, Александра надеялась, что Иван разберется в ее проблеме и сможет помочь. Иван изучил ее историю болезни, но, увы, он не смог помочь. Александра рассказала, что из-за Ивана она теперь не может иметь детей. В юности они встречались, Александра забеременела, Иван испугался и уехал, а Александре пришлось сделать аборт. Чувство вины стало преследовать Ивана. Однажды на улице он встретил Александру и ее мужа Льва. Иван понял, что обездолил этих людей. Иван начал изучать новейшие способы искусственного оплодотворения. Кажется, появилась надежда, Иван сообщил об этом Александре. В тот же день на улице Иван встретил Льва, обнимающего какую-то девушку. Иван понял, что Лев врет жене. Он решил поговорить с мужем Александры. Лев рассказал, что ему нужны дети, и есть женщина, которая беременна от него. Лев собрался бросить Александру. Так и случилось. Лев ушел из семьи, Александра в слезах пришла к Ивану. К этому моменту в душе у Ивана уже проснулись чувства к ней, но он не решился рассказать о них Александре. После ухода мужа Александра изменилась, теперь она была уверена, что годится «лишь для постели», она забыла о гордости и начала встречаться с разными мужчинами. Иван страдал, не зная, как объяснить Александре, что она ошибается. В конце-концов, он пришел к ней и предложил выйти за него замуж. Александра не поняла, что он любит ее, ей показалось, что в Иване говорит жалость, она прогнала его. Но Ивану удалось заставить ее поверить в силу своих чувств. Иван и Александра решили взять приемного ребенка.



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