Бескомпромисный. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Полтора года назад от Сергея ушла жена Алина, оставив его с двумя дочерьми-подростками Дашей и Мариной. Когда Алина вернулась, Сергей потребовал, чтобы она искала себе квартиру. Алина умоляла простить ее, говорила, что совершила ошибку и раскаивается, но, хотя дочери тоже просили его разрешить Алине остаться с ними, Сергей был непреклонен. Алина не торопилась с поисками жилья. Она баловала Дашу и Марину – привезла им красивые наряды, предложила пойти на выставку кошек… Сергея это возмущало – он считал, что Алина пытается переманить девочек на свою сторону. В какой-то момент Сергей не устоял перед Алиной. Но он не хотел признаваться себе, что по-прежнему любит жену, поэтому собрал ее вещи и выставил из дома, отправив жить в пустующую квартиру своего приятеля. Узнав, что мама уехала, дочери очень расстроились: старшая, Даша, решила, что мама снова их бросила, а младшая, Марина, обвинила Сергея в том, что он выгнал Алину из дома. На следующий день Даша пришла из школы одна и сказала, что Марина домой не вернется – она будет жить с мамой. Сергей пошел к Алине и потребовал, чтобы она отправила Марину домой. Алина уговорила его подождать до завтра. Сергей видел, что Даша очень переживает – ведь они с младшей сестрой были неразлучны. Он попросил Алину прийти к школе и при девочках объявил, что все они опять будут жить вместе.



Бескомпромисный слушать на видеосервисе Wink.