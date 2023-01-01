Беседа о ценности. Карен Момджян,Ирина Прохорова,Митя Алешковский,Светлана Штукарева
Wink
Аудиокниги
Беседа о ценности. Карен Момджян,Ирина Прохорова,Митя Алешковский,Светлана Штукарева

Беседа о ценности. Карен Момджян,Ирина Прохорова,Митя Алешковский,Светлана Штукарева (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Нон-фикшн16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Понимание ценности невозможно без понимания морали и нравственности общества. А общечеловеческая мораль ничто без существования морали индивидуальной.– Что понимается под общечеловеческими ценностями?– Действительно ли они распространяются на любую культуру с ее спецификой?– Как согласовываются личные моральные нормы с общечеловеческими ценностями?– Почему безопасность противопоставляется свободе?– Когда совесть вступает в конфликт с моралью? В ходе беседы наши участники историк культуры Ирина Прохорова, философ Карен Момджян, психолог Светлана Штукарева и общественный деятель Митя Алешковский обсуждали вопросы морали, свободы, симпатии, гуманности, сострадания и другие ценности, существующие в мире, в котором живет каждый из нас.

Беседа о ценности слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг