Беседа о ценности. Карен Момджян,Ирина Прохорова,Митя Алешковский,Светлана Штукарева (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Понимание ценности невозможно без понимания морали и нравственности общества. А общечеловеческая мораль ничто без существования морали индивидуальной.– Что понимается под общечеловеческими ценностями?– Действительно ли они распространяются на любую культуру с ее спецификой?– Как согласовываются личные моральные нормы с общечеловеческими ценностями?– Почему безопасность противопоставляется свободе?– Когда совесть вступает в конфликт с моралью? В ходе беседы наши участники историк культуры Ирина Прохорова, философ Карен Момджян, психолог Светлана Штукарева и общественный деятель Митя Алешковский обсуждали вопросы морали, свободы, симпатии, гуманности, сострадания и другие ценности, существующие в мире, в котором живет каждый из нас.



Беседа о ценности слушать на видеосервисе Wink.