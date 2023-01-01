Беседа 55. Второе послание к Коринфянам. Глава 11, стихи 1 – 15. архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)
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Беседа 55. Второе послание к Коринфянам. Глава 11, стихи 1 – 15. архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

Беседа 55. Второе послание к Коринфянам. Глава 11, стихи 1 – 15. архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) (книга, 2017) слушать онлайн

2017, Аудиокнига
Религия и духовная литература16+

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Сюжет

Автор цикла бесед – один из признанных не только в нашей стране, но и за рубежом выдающихся знатоков Священного Писания, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии, член Синодальной Богословской комиссии, член Синодальной комиссии по канонизации Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). В беседах, основой которых стал курс лекций в Духовной Академии, собран уникальный материал, сочетающий в себе подробность и точность исторического и текстологического анализа и глубокое толкование евангельского текста. На данный момент это лучшее в Русской Православной Церкви пособие по богословию апостола Павла.

Беседа 55 слушать на видеосервисе Wink.

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