Беседа 53. Второе послание к Коринфянам. Глава 10, стихи 1 – 6. архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Автор цикла бесед – один из признанных не только в нашей стране, но и за рубежом выдающихся знатоков Священного Писания, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии, член Синодальной Богословской комиссии, член Синодальной комиссии по канонизации Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). В бесед�ах, основой которых стал курс лекций в Духовной Академии, собран уникальный материал, сочетающий в себе подробность и точность исторического и текстологического анализа и глубокое толкование евангельского текста. На данный момент это лучшее в Русской Православной Церкви пособие по богословию апостола Павла.



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