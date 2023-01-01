WinkАудиокнигиБес превратности. Повести и рассказы. Эдгар Аллан По
Бес превратности. Повести и рассказы. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Классика266 мин12+
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Сюжет
Эдгар Алан По – легенда американской литературы. Кажется, все еe жанры и направления выросли из его творчества. Это его мрачная загадочная фигура проходит через все шедевры, рождeнные в Новом Свете. Его собственные произведения полны мрака и мистики. Загадочные покойники, таинственные звери, Сфинкс, король Чума и сам Дьявол – вот его излюбленные герои. Но нет-нет да проглянет сквозь всю эту чертовщину его добрая лукавая улыбка.
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