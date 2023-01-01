Бернарда. Вероника Мелан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Куда на этот раз занесет Бернарду умение телепортироваться с помощью мысли? Поможет ли оно сохранить жизнь одному из членов отряда специального назначения или выиграть битву против изворотливого врага на заброшенном уровне? И сможет ли любовь победить смерть? Ответы на все вопросы спрятаны �на страницах новой книги, в которой мы вновь встретимся с хитрыми Смешариками, опасными, но оттого не менее притягательными киллерами и, конечно же, с холодным создателем Уровней – Дрейком. Читайте второй том одноименного романа!



Бернарда слушать на видеосервисе Wink.