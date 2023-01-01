Бермудский треугольник черной вдовы. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В бригаду Татьяны Сергеевой обратилась Инна Валерьевна Голикова. Она явно сверх меры любит своего сорокалетнего сыночка и не хочет, чтобы тот женился. Алексей – успешный бизнесмен, владелец сети магазинов. Он прямо заявил матери, что встретил судьбу в лице некой Веры Лазаревой, намерен сочетаться браком и жить отдельно. Его невеста не невинная девочка, в прошлом у нее четыре покойных мужа. Умирали все Верины супруги ровно через год совместной жизни от инфаркта. Любящая маменька считает: Алешеньке угрожает опасность – и умоляет разоблачить черную вдову. Босс Сергеевой смущенно признался: Голикова подруга его мамы, и он просит Татьяну устроиться в турфирму «Светатур», где в данный момент работает Лазарева, и разузнать о ней как можно больше. Татьяна сразу взяла след. Так началось это расследование, которое постепенно стало напоминать сагу о двух семьях. Куда там «Саге о Форсайтах»!



Бермудский треугольник черной вдовы слушать на видеосервисе Wink.