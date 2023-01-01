Беременность день за днем. Франц Кайнер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта энциклопедия уже давно стала главной книгой всех мам Германии. Выносить и родить здорового малыша она поможет и вам, ведь информация в ней тщательно выверена и адаптирована под российского потребителя. У каждой беременной женщины процесс вынашивания ребенка протекает индивидуально. Но для всех без исключения будущих мам это самый важный период в жизни. На протяжении девяти месяцев эта книга, подготовленная авторитетными немецкими специалистами, будет служить вам верным помощником. В ней вы найдете наиболее полную информацию, удобно разделенную по неделям беременности. Вы узнаете обо всех нюансах, связанных с будущим материнством: о начале родов, особенностях протекания этого процесса, о схватках, способах облегчения боли, кесаревом сечении и, наконец, о послеродовом периоде и уходе за новорожденным. Наслаждайтесь тем необыкновенным ощущением, которое дарит беременность, и легких вам родов! Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.



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